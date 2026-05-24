敵地ブルワーズ戦米大リーグ・ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でブルワーズと対戦。先発の佐々木朗希投手は初回に3失点と苦しいスタートになったものの、その後に立ち直って5回4安打3失点で、今季3勝目の権利を得て降板した。初回から約40分後、日本ファンは援護をもたらしたテオスカー・ヘルナンデス外野手の一発に歓喜した。一発で試合をひっくり返した。1-3と2点を追う4回1死一、二塁の場面。ヘルナンデスは相手左