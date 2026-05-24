福井県は２２日、日用品大手「エステー」（東京）と共同開発した、恐竜が生きた太古の世界をイメージした芳香剤「恐竜時代のかおり」の販売を今月末から始めると発表した。県とエステーは、地域活性化などに向けた包括連携協定を２０２４年８月に結んでおり、県立恐竜博物館（勝山市）のアドバイスを受け、大地、植物、空をテーマにした３種の香りを開発した。昨年の大阪・関西万博の期間中、「関西パビリオン」の県ブースと