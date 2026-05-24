◇プロ野球セ・リーグ阪神3-0巨人（5月23日、東京ドーム）5回1/3を投げたところで降板となった巨人の先発、ウィットリー投手。ベンチに戻ったところで、阿部慎之助監督と通訳を交えて話す場面がありました。試合後にこの場面についてウィットリー投手に聞くと、「右バッターに対して、もうちょっとインコース（内角）に投げないと、いいボールを投げても踏み込まれる。アメリカでずっとやってきて、どうしても右バッターには外角