６月１１日に開幕するサッカー北中米Ｗ杯を前に、交通渋滞を懸念する声が上がっている。会場のアトランタ・スタジアムでは準決勝を含めた８試合を開催予定。米メディア「ＣＢＳスポーツ」は「推定３３万人がこの地域を訪れる。収容人数７３０００人のアトランタ・スタジアムでは、１試合あたり６５０００人の観客が見込まれており、チケットの有無にかかわらず、市内および周辺地域を移動する人にとって交通渋滞は大きな問題と