◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャースのリリーフ陣が３４イニング連続無失点の球団新記録を樹立した。佐々木朗希投手（２４）が先発で５回４安打３失点と好投した後、６回から継投に入った。６回は２番手・ベシアが１イニングを無失点に抑え、この時点でド軍の救援陣は３３イニング連続無失点。１９０１年以降の球団タイで、９８年の