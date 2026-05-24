元宝塚の雪組トップスターで女優の壮一帆が、朗読歌劇「心中・恋の大和路」（６月２４〜２８日＝東京・草月ホール、７月２、３日＝兵庫県立芸術文化センター・阪急中ホール）に出演する。近松門左衛門の「冥土（めいど）の飛脚」をもとにした歌劇団史上に残る名作で、主人公・忠兵衛は元星組トップ・瀬戸内美八の当たり役（７９年初演）として有名。芸能生活３０周年を迎えた壮も、トップ時代（２０１４年）に経験している。「