ＤｅＮＡが前ジャイアンツのヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）と前ホワイトソックスのオズワルド・ビド投手（３０）の獲得に動いていることが２４日までに明らかになった。木村洋太球団社長はこの日、ビシエドが引退を決断したことを発表した上で「ビシエド選手の分というだけではなく、優勝するための差分ということ（補強）は継続してやっていきたいと思っています」と明言した。エンカーナシオンは、メジャー通算で９