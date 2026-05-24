神奈川・鎌倉にアイス店をオープンした元日本テレビの篠原光（こう）アナウンサーが、同局系「ＺＩＰ！」で共演していた元同僚がサプライズで店を訪れたことを報告した。篠原アナは２４日までに自身のインスタグラムを更新。「びっっくりした！！ぼーっと店頭に立ってたら、雑踏からスススって、桝さんと水卜さんと石川が」と記し、元同局でフリーのフリーの桝太一アナ、同局の水卜麻美アナ、石川みなみアナと、５月１日にオー