エンゼルス傘下マイナー３ＡのＣ・テーラー外野手（３５）が現役引退をわずか１日で撤回した。２３日（日本時間２４日）にＭＬＢ公式サイトのＲ・ボリンジャー記者が「テーラーは現役引退の意思を撤回し、左前腕骨折のためマイナーリーグの負傷者リスト入りした」と自身のＸで伝えた。エンゼルス３Ａのソルトレーク・ビーツは前日２２日（同２３日）にテーラーの引退を発表していた。同記者によると、テーラーは２０日（同２１