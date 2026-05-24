19市町のシルエットを配置し、山口県の総力結集と一体感を表現J3のレノファ山口FCは5月23日、8月から開幕する2026-27シーズンの明治安田J3リーグに向けて、新ユニフォームデザインを発表した。新シーズンのコンセプトには「ALL IN YAMAGUCHI」を掲げた。これには“山口の総力を結集する”という強い想いが込められている。クラブ、地域、そしてファン・サポーターなど、レノファを支える全ての力をひとつにし、J2復帰を目指す