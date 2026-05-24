古来、人類はさまざまな感染症に苦しめられてきた。【画像】この記事の写真をすべて見る100年前のスペイン風邪然り、世界を未曾有の混乱に陥れた新型コロナウイルス然り。これらは今もなお、変異を繰り返しながら私たちの日常に潜んでいる。私たちはその恐ろしさを知っていて、常に警戒を怠ることはしない。その一方で、数百年、あるいは数千年という気の遠くなるような歳月の間、人々の命をじわじわと削り続けてきた感染症