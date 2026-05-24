トランプ米大統領は23日、イランとの終戦交渉に向けた覚書（MOU）締結が「概ね妥結し、最終確定だけ残している」と明らかにした。トランプ大統領はこの日自身の交流サイト（SNS）に、中東諸国首脳の実名を挙げながら「たったいまイランと『平和』と関連した覚書のすべての事項について議論した。米国とイラン、そしてさまざまな国との間の協定が概ね妥結した」と投稿した。トランプ大統領のこうした言及は、イランとの終戦合意がほ