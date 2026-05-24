記事ポイントCAFE OHZANがブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日より公式オンラインストアで発売TAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発した、ケニア・エチオピア・ブラジル産3種ブレンドの中深煎りスペシャルティコーヒードリップバッグ・粉・ラスクとのセット「カフェドラペ」の3アイテムを展開 クロワッサンラスクをはじめとしたチョコレート菓子で知られるCAFE OHZAN（カフェ