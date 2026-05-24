ＤｅＮＡの木村球団社長は２４日、横浜スタジアムで報道陣の取材に応じ、ダヤン・ビシエド内野手の現役引退に伴い、今後の補強方針について言及した。木村社長は「ビシエド選手の分というわけではなく、優勝するための分というのは引き続き継続してやっていきたい」と語り、エンカーナシオンやビドの獲得調査も明らかになっているが「まだ何かを言える段階では無い。個々の選手についての交渉状況についてはお答えしていないの