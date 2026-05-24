フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が２３日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は、ちょんまげラーメン・きむが大先輩とガチ喧嘩になった過去が明かされた。ＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史が、きむの喧嘩相手は「Ｍ-１グランプリ２００９」「ＴＨＥＭＡＮＺＡＩ２０１１」王者・パンクブーブーの佐藤哲夫だと話すと、事情を知るネルソンズ・青山フォール勝ちは「哲夫さんがちょんまげラーメンの漫才に