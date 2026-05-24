ＤｅＮＡの木村球団社長が２４日、横浜スタジアムで報道陣の取材に応じ、シーズン途中で異例の現役引退が明らかになったダヤン・ビシエド内野手について「家族のもとに戻るという決断をしたいという話でした」と明かした。同社長は「中日時代と違って、単身で家族を置いてきている状況の中で非常に強い覚悟を持ってコンディションを整えてきてくれた。本人の思い描いていた状況とズレが出てきてしまった中で１人でやっていくと