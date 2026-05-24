今年1月、テレビ番組で「一家離散」を告白し話題を呼んだグラビアアイドルの山田かな（30）。親の離婚さえ「戸籍謄本」で知ったという彼女が、勉強することを諦めさせた母の言葉から、家族との断絶を選んだ真意まで赤裸々に語った。（全3回の1回目／2回目に続く）【特別グラビア】「小さめの三角ビキニで胸が揺れて…」人気グラドル・山田かなさん30歳の“大胆すぎるグラビア写真”を見る（写真多数）山田かなさん©志水隆