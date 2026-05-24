ウクライナのゼレンスキー大統領は、今年に入りロシアからおよそ590平方キロメートルの領土を解放したと明らかにしました。一方で、ロシアが新型の中距離弾道ミサイル「オレシュニク」を使った複合的な攻撃の準備に入っている可能性があるとしています。ウクライナのゼレンスキー大統領は22日、「今年に入っておよそ590平方キロメートルの領土が解放され、ウクライナの支配下に置かれた」と明らかにしました。現地メディアによりま