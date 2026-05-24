生まれたばかりの弟くんにそっと近づいていく柴犬さん。次の瞬間…想定外だった『まさかの行動』があまりに愛おしすぎると話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなる、尊いその光景は記事執筆時点で61万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：生後2ヶ月の赤ちゃん→なぜか犬が『おもちゃ』を持ち、そーっと近づいて…尊すぎる『まさかの行動』】 生後2ヶ月の赤