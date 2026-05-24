日本野菜ソムリエ協会が「生で食べておいしい野菜の日本一を決める」という、シンプルかつ明快なコンセプトの品評会を初めて開催した。5月20日に東京・池袋でおこなわれた「全国サラダ野菜選手権」では、全国の産地から集まった19品を野菜ソムリエ資格保持者16名が生のまま試食。産地も品種も生産者名も伏せた状態で、評価員それぞれの主観だけで採点した。トマト、パプリカ、水なす、ビーツと品目も異なる無差別級の戦いの結果、