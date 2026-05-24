地元から遠く離れた場所で、帰るための直通電車が終わってしまった。【衝撃の体験】「降りないほうがいい」。運転手の忠告を聞かず、車を出て歩き出した私。しばらくして分かった、言葉の意味パニックになり、冷静な判断ができない。タクシーにも断られ、どうしよう......。京都府在住の50代女性（投稿時）・Cooさんの体験談。＜Cooさんからのおたより＞20代のアルバイト生活時代の話です。当時は「宵越しの金は持たない」と思って