◇ナ・リーグドジャース―ブルワーズ（2026年5月23日ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に「1番・DH」で出場。第4打席で今季最長を更新する9試合連続安打を放った。先頭打者として打席に立った初回はフルカウントからブルワーズ先発の左腕・ガサーが投じた内角スイーパーに手が出ず、見逃し三振。3回もスイーパーに二飛、4―3と逆転に成功した直後、4回2死一