熊本市で個人情報の紛失が相次いでいる。市長部局では昨年度の２件から今年度は２２日時点ですでに５件となっており、市は書類の管理体制を見直すなどして、再発防止に取り組む。市は２２日、生活保護受給者の情報を管理する台帳１冊（１世帯分）を紛失したと発表した。台帳は当時の東区役所保護課に保管されており、生活保護申請書や戸籍、年金調査票といった個人情報が含まれていた。昨年７月、担当職員が台帳がないことに