「豊臣兄弟！」（NHK）では信長（小栗旬）の家臣、松永久秀（竹中直人）が謀反を起こす。久秀が籠もった信貴山城を訪れた古城探訪家の今泉慎一さんは「久秀は感情に任せて信長に刃向かったのではない。籠城戦での誤算さえなければ勝つ可能性もあった」という――。■信長の歩み寄りを断固拒否第14回：信貴山城（奈良県平群町）・多聞城（奈良市）戦国武将の中でも、最も衝撃的な最期を迎えたともいえる松永久秀。みずから築いた信