ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）が現地時間23日、敵地でのブリュワーズ戦に先発登板。5回3失点と試合を作り、今季3勝目の権利を持って降板した。中5日で登板した佐々木は初回、先頭打者チョウリオに中越えの二塁打を浴びると、2番トゥラングにも左翼線へ適時二塁打を運ばれ、いきなり先制点を献上。続く3番ボーンは当たり損ないの投ゴロに打ち取るも、一塁へ悪送球を喫して2点目。さらに、二死一、二塁で7番フ