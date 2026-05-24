NHK「豊臣兄弟！」では、織田軍と上杉軍が激突する手取川の戦いで、秀吉が無断で離脱した姿が描かれている。史実では何があったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、過去の文献などを基に、当時の陣営の実態に迫る――。■「手取川の戦い」秀吉の無断離脱は事実NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。第20回（5月24日）では、前回（5月17日）、手取川の戦いで無断離脱した秀吉（池松壮亮）が信長（小栗旬）によって、蟄居(ちっきょ)の上