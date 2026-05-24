第4世代K-POPガールズグループの代表格が同時期にカムバックし、グローバルK-POPシーンを熱く盛り上げている。LE SSERAFIMとaespaだ。【写真】「また顔変った？」aespaジゼルに疑惑両グループは同時期に2ndフルアルバムをリリースし、北米ツアーにも乗り出す予定で、この夏の音楽シーンに強力なシナジー効果をもたらすことが期待されている。すでに先行公開曲でカムバックへの助走を終えており、世界中のファンの関心は自然と両グ