提供：水島海上保安部 水島海上保安部によりますと、23日午後6時半ごろ、倉敷市玉島乙島の西側の海域で、男性(51)が1人で乗っていたプレジャーモーターボートが航行不能になりました。ボートはそのまま約900ｍ漂流し、水島港八幡防波堤に漂着しました。 午後6時40分ごろに男性が118番通報し、通報を受けた水島海上保安部の監視取締艇が午後7時40分ごろに男性をボートから引き揚げまし