【S.H.Figuarts 仮面ライダードォーン】 5月24日 商品化発表 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダードォーン」の商品化を5月24日に発表した。 本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」に登場するジークがブレイカムドォーンとパニッシュカプセムを使用して変身する「仮面ライダードォーン」をS.