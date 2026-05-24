グローバルコスメブランド「SHEGLAM」から、新作パウダーブロンザー「Dream Touch Bronzer」が登場♡繊細なパールが肌に自然なツヤ感を与え、ヘルシーで上品なブロンズ肌を演出してくれる注目アイテムです。軽やかなパウダーが肌になめらかになじみ、初心者でも簡単にぼかしやすいのが魅力。全6色の豊富なカラーバリエーションで、自分にぴったりの夏肌メイクが楽しめます。