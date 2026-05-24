京都市北区に「日本初のオンライン専門税理士事務所」を掲げる税理士の板山翔さん（40）。これまで見てきた300社以上の経験から、自らの失敗と成功の経験も踏まえ、小さな会社の生き残り戦略を説いたビジネス書を出版した。執筆の動機には、試行錯誤を重ねながら「自分にしかない価値」を掘り当てていった軌跡があった。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎる