私はユカリ。翌朝、夫を起こして「送迎お願いね」と声をかけるも、「なんでオレが」と不機嫌丸出し。「私が入院したら、ヒロユキがやるしかないんだよ」と伝えて階段を降りると、背後から怒鳴り声が響きます。続いて頭上に何かが飛んできて、足元にゴミが散乱しました。見上げると、夫が憎々しげな顔で私を見下ろしています。言葉を失い、子どもたちの手を引いて逃げるように家を飛び出しました。信じられない気持ちでいっぱいです