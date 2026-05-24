きょうだいがいる家庭では、日常のなかで「きょうだい喧嘩」に悩むこともあるのではないでしょうか。とくに忙しい朝の時間帯に言い合いがはじまると、ママとしてはため息が出てしまうこともあるかもしれません。『朝っぱらからきょうだい喧嘩。相性の悪い兄と弟って厄介。育て方のせいかな』「幸い手は出さず、お互いイヤ味な言い方をする」と投稿者さん。どうやら暴力はないものの、言葉の応酬が続くタイプの喧嘩のようです。兄と