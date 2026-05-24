旭川中央警察署は2026年5月23日、旭川市旭岡の2階建ての住宅から砲弾のようなものが見つかったと発表しました。23日午後2時半すぎ、「建物の中に砲弾のようなものがあった」と警察に通報がありました。警察によりますと、この家の大家などが室内の整理のために訪れていて、1階の収納スペースの中から発見されたということです。砲弾のようなものは、縦30センチ、横10センチくらいの大きさです。警察が半径100メートル