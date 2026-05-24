＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 3日目◇23日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞日本タイトル4冠がかかる25歳の?川泰果がトータル10アンダー・6位タイにつけた。最終日は首位と3打差から追いかける。【連続写真】日本タイトル4冠へ蝉川の迫力あるスイングは振り切る意識初日は「74」と振るわず、100位と大きく出遅れた。ホールアウト後、大雨の中で練習を敢行。左につかまりすぎていたショット