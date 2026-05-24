花の島・佐渡に夏の足音が近付いています。 “花の島”とも言われる新潟県佐渡市の相川地区で風に揺られていたのは、夏の訪れを告げるオレンジ色の花・イワユリです。 地元の人によりますと、例年より10日以上早く開花を迎えたということです。 五月晴れとなったこの日は、岩場に凜と咲くイワユリを写真に納めようとカメラを向ける人の姿が。 【写真を撮る人】 「オレンジ色に咲いて、景色とすごくマッチしていてきれい」 見