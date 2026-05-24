【シカゴ共同】米大リーグ、アストロズのイスパーダ監督は23日、今井達也の次回先発が25日（日本時間26日）の敵地でのレンジャーズ戦になることを明かした。中6日での登板で2勝目を目指す。今井は遠征先のシカゴで投球練習を行い「前回よりも今回、今回よりも次回と、一歩一歩着実に良くなっている感覚を増やしていくのが大事」と強調。練習前にはカブスの今永昇太とも談笑し「いろいろ話ができて、すごくうれしかった」と初々