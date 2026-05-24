【ロサンゼルス共同】イラン・サッカー連盟は23日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場予定の同国代表のベースキャンプ地を、当初予定していた米アリゾナ州トゥーソンからメキシコのティフアナに変更したと発表した。国際サッカー連盟（FIFA）の承認を得たとしている。AP通信が伝えた。活動拠点となるティフアナは米国と国境を接する北西部の町で、イランの1次リーグG組3試合は米国で実施予定。