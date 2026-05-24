女優の倉沢杏菜（21)が24日までに自身のインスタグラムを更新し、女優の川栄李奈(31)との2ショットを披露した。「川栄さんがお誕生日をお祝いしてくださいました」と書き出すと、川栄が倉沢へのバースデーケーキを前に頬杖を突きポーズを決めるショットをアップ。「私が撮らせていただいたとんでもなく『美』な川栄さん写真の腕があがったと錯覚してしまいますたっくさんお話して幸せ時間でした。幸せ者だぁ。。ありがと