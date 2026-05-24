【茜さやのほっこり温泉】フリー素材モデルにして大の温泉好き・茜さやが、全国各地の魅力的な温泉を紹介する好評連載。今回は熊本にある大好きな温泉…なのですが――。読者の皆さま、こんにちは。毎度おなじみ、温泉大好き♪茜さやです。今日は皆さんに聞いてほしいんだけど、私の推し温泉が売りに出されていて…！！熊本県山川温泉にある山林閣さん。ここの温泉、本当に最高過ぎて、駐車場に着いた瞬間から硫黄の香りがふわ