玄米が体にいいのはよく知られている。特に玄米の中の米ぬかや胚芽に健康効果があるのだが、そのどんな成分に、どのような効用があるのだろうか？玄米胚芽成分を抽出したサプリを作っているバイオベンチャーに米ぬか、胚芽の健康効果について聞いた。【沖縄が長寿だったのは玄米パワーだった】玄米とは、一般的に食べられる白米を精米する前の状態である。よく「玄米から白米に精米すると、その過程で栄養分が失われてしまう