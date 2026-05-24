先月26日、生協の宅配サービス「コープみらい」において、同社の商品が委託配送先のドライバーの尿に汚損されるという問題が発生。利用者がSNSに投稿し、世間に大きく知られる事態になった。 コープみらい側の発表によると、委託配送先の配達員が、商品を入れる発泡スチロール製の空き容器に排尿。商品の上段に積んだところ、空いていた穴から尿が漏れ、下段の冷蔵商品を汚損させたという。 ど