ダンスボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKAさんが2026年5月19日、自身のインスタグラムを更新。サングラスをかけた姿を披露した。「sunglasses！」SUZUKAさんは、「I bought sunglasses！」「We bought sunglasses！」といい、ロサンゼルスでの青空の下、サングラスをかけた姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒いライダースジャケットを着用し、個性的な赤いサングラスをかけてお茶目な表情をみせ