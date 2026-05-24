認知症の人がなじみのある人にも「はじめまして」と言ってしまう時の対処法とは 人とかかわる場面｜昨日会った知人を忘れるとき ○エピソード 認知症のある母は、昨日会ったなじみのお隣さんに、「はじめまして」と挨拶しています。お隣さんも「え……？」と戸惑った様子。本人に「○○さんでしょ！」と言っても、母はわからないようです。 【対応1】会う人に、初めてのように対応してもらうよう依頼する 認知症の