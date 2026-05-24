箸や鉛筆などを持つことにもつながる「りんごの木」の作り方 りんごの木 推奨年齢2歳～あそび制作 おうち de モンテッソーリ クリップや洗濯ばさみで紙をはさむと、りんごの木が完成。力を入れてはさむという活動を、洗濯などの日常生活のほか、こうしたあそびでもぜひ取り入れましょう。 この力が伸びる！ 親指と人差し指を使ってはさむ活動は、指先の動きを洗練させ、将来的にお箸や鉛筆な