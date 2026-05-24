無料で利用できる公共職業訓練とは 公共職業訓練で失業保険を延長 無料で利用できる公共職業訓練 失業保険を受給している場合は公共職業訓練を受けることができます。公共職業訓練とは、国や自治体もしくは国や自治体から委託されている民間の教育機関において、再就職に必要な資格を取得したり、スキルを身につけることができるサービスです。公共職業訓練はテキスト代などの実費をのぞき無料で受講できるので、退職