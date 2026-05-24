◆米大リーグジャイアンツ１０―３ホワイトソックス（２３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスが２３日（日本時間２４日）に敵地でジャイアンツに３―１０で敗れた。元ドジャースのＭ・バルガス三塁手（２６）が、痛恨の“１イニング２落球”で戦犯となった。村上宗隆内野手は「２番・一塁」でスタメン出場し、４打数無安打２三振だった。３―５の５回２死無