ＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手（３７）がＮＰＢ引退を決断したことが２４日、明らかになった。木村洋太球団社長が横浜スタジアムで対応した。１９日の広島戦に申し出があったことを明かした。シーズン途中では異例となる“幕引き”について「球団としても慰留はしましたが本人の意思が非常に固かった」などと経緯を説明。今後は「家族がいる場所に戻るということです」と続け、２４日のヤクルト戦（横浜）を最後にチームを