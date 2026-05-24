◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ブルワーズ戦に先発し、５回４安打３失点と好投。３勝目の権利を持って降板した。球数８７球で４三振を奪った。防御率は試合前の５・０９から４・９３となった。レギュラーシーズンでは初のブルワーズ戦。初回はわずか６球で先制を許