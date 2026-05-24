日本公開もシブいスタート5月15日から17日の「国内映画ランキング」（興行通信社調べ）が18日に発表された。ランキングのトップ3には、大ヒットアニメ映画の続編「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」、メリル・ストリープ（76）主演の大ヒット映画の続編「プラダを着た悪魔2」、人気アニメシリーズの最新作「名探偵コナンハイウェイの堕天使」が並んだ。【写真を見る】本人役も…話題の大作を支えた豪華な顔ぶれ